Олександр Зубков через пошкодження був замінений на 29-й хвилині матчу чемпіонату Угорщини.

Чергова погана новина надійшла у тренерський штаб збірної України. 24-річний хавбек "Ференцвароша" Олександр Зубков зазнав пошкодження у поєдинку чемпіонату Угорщини проти "Мезекевешда". Колишній вінгер донецького "Шахтаря" був замінений на 29-й хвилині.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша".

Читайте такожФорвард збірної України пропустить Євро-2020 через травму

Після матчу наставник будапештського клубу Сергій Ребров конкретики щодо ушкодження не озвучив, але відзначив, що у перерві Зубкову стало ліпше та є надія, що футболіст обійдеться без тривалого лікування. Остаточні висновки лікарі зроблять після МРТ та ретельного обстеження.

Нагадаємо, вихованець "гірників" отримав виклик від Андрія Шевченка й увійшов до розширеного списку нашої збірної, яка невдовзі розпочне підготовку до Євро-2020.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін