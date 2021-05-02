Чергова погана новина надійшла у тренерський штаб збірної України. 24-річний хавбек "Ференцвароша" Олександр Зубков зазнав пошкодження у поєдинку чемпіонату Угорщини проти "Мезекевешда". Колишній вінгер донецького "Шахтаря" був замінений на 29-й хвилині.
Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша".
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Після матчу наставник будапештського клубу Сергій Ребров конкретики щодо ушкодження не озвучив, але відзначив, що у перерві Зубкову стало ліпше та є надія, що футболіст обійдеться без тривалого лікування. Остаточні висновки лікарі зроблять після МРТ та ретельного обстеження.
Нагадаємо, вихованець "гірників" отримав виклик від Андрія Шевченка й увійшов до розширеного списку нашої збірної, яка невдовзі розпочне підготовку до Євро-2020.
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