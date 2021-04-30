У розширеному списку від головного тренера - 35 футболістів.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних на підготовчий збір команди до Євро-2020.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

У список були включені 35 футболістів. Абсолютно нових імен у розширеному списку три. Це півзахисники Богдан Лєднєв із київського "Динамо", Георгій Судаков із донецького "Шахтаря" та Артем Бондаренко з "Маріуполя", для кожного з яких цей виклик до національної команди - дебютний.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія)

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія)

Нападники: Артем Довбик ("Дніпро-1"), Артем Бєсєдін ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

Перший спаринг на підготовчому зборі "жовто-блакитні" проведуть 23 травня: в Харкові пройде товариський матч зі збірною Бахрейну.

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Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі та два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі в Румунії пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

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Автор: Артем Будрін