Юрій Калитвинцев не протримався на своїй посаді навіть три місяці.

"Олімпік" відправив у відставку головного тренера першої команди Юрія Калитвинцева. Клуб і спеціаліст припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Останньою краплею для керівництва став програний ганебно матч проти "Інгульця". "Олімпік" за два тури до фінішу сезону УПЛ знаходиться на передостанньому місці. До зони вильоту всього 3 очки й команда ще не гарантувала собі прописку в еліті на наступний сезон.

Калитвинцев, який в часи своєї кар'єри футболіста був зіркою "Динамо", пропрацював в донецькій команді два з гаком місяці. Керманичем "Олімпіка" він був у десяти поєдинках: в його активі лише одна перемога й одна нічия - решту вісім матчів клуб програв.

Ім'я нового наставника стане відомо у вівторок.

"Олімпік": результати в сезоні 2020-2021

Після 24 матчів "Олімпік" займає передостаннє, 13-е місце в таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

У цьому сезоні команда вже звільняла головного тренера - Ігоря Климовського.

З Кубка України "Олімпік" сенсаційно вилетів в 1/16 фіналу.

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Автор: Артем Будрін