"Реал" не зумів виграти в гостях у "Осасуни".

У рамках 18-го туру чемпіонату Іспанії "Реал" yа виїзді грав з "Осасуною".

Зустріч завершилася без забитих голів - 0:0.

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"Реал" не зумів забити в Ла Лізі вперше з жовтня.

Відзначимо, що командам довелося грати на засніженому і замерзлому полі. Після матчу головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан висловив думку, що матч потрібно було скасувати.

"Ми погано впоралися. Зробили все, що могли на цьому полі. Це не футбол. Матч потрібно було скасувати. У таких умовах неможливо грати", - сказав француз, якого цитує Marca.

"Осасуна" - "Реал" - 0:0

"Осасуна": Еррера, Відаль, Арідан, Д. Гарсія, Крус, Торрес, Ойєр, Монкайола, Перес, Кальєрі (Будимир, 77), Р. Гарсія (Хоні, 77)

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Рамос, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч (Іско, 75), Асенсіо (Вальверде, 65), Бензема, Азар (Маріано, 75)

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Реал" після 18 турів набрав 37 очок і займає друге місце в таблиці Ла Ліги.

"Барселона" 9 січня розгромила "Гранаду" з рахунком 4:0, набрала 34 очки і піднялася на третю сходинку.

Лідирує в турнірній таблиці "Атлетіко", у якого 38 очок і при цьому ще три матчі в запасі. Матч 18-го туру "Атлетіко" - "Атлетік" був перенесений через снігопад.

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Автор: Антон Дудар