Головний тренер Ювентуса Пірло оцінив свій перший сезон за 10-и бальною шкалою

Легендарний в минулому футболіст сказав, що повністю ще не впровадив свої ідеї у команді.

Знаменитий у минулому футболіст "Інтера", "Мілану", "Ювентусу" та збірної Італії, а нині наставник туринського клубу Андреа Пірло висловився про свій перший сезон в ролі керманича "б'янконері". Слова Пірло наводить Football Italia. "Всі тренери повинні відчувати, що треба проявляти себе кожен божий день. Не кажучи вже про мене, який проводить перший рік у ролі тренера. Футбол був моєю мрією з дитинства, і я буду продовжувати старанно працювати над його вдосконаленням", - сказав чемпіон світу 2006-го року. "Поки що за цей сезон я б поставив собі 6 балів з 10 можливих. Я знаю, що повинен робити більше, і коли не досягаєш певних результатів, тренер першим бере на себе відповідальність. Моя ідея в футболі - домінувати через володіння м'ячем і пресинг. Низка причин завадила нам повністю реалізувати ідею, але команда прагне більшого, і ми продовжимо працювати над цим", - додав Пірло. Читайте також "Mamamia!": в чемпіонаті Італії забили гол бісиклетою від поперечини (відео) Андреа Пірло в "Ювентусі": результати першого сезону 41-річний фахівець влітку 2020 року очолив "Ювентус", абсолютно до цього не маючи жодного досвіду у тренерському ремеслі.

"Ювентус" вилетів від "Порту" на стадії 1/8 Ліги чемпіонів, попередньо фінішувавши першим в групі з "Барселоною", "Динамо" та "Ференцварошем".

В Серії А туринці йдуть третіми, відстаючи на 12 очок від першого місця за 8 турів до кінця чемпіонату.

У фіналі Кубка Італії "Ювентус" зіграє проти "Аталанти" 19 травня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter