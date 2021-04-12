Знаменитий у минулому футболіст "Інтера", "Мілану", "Ювентусу" та збірної Італії, а нині наставник туринського клубу Андреа Пірло висловився про свій перший сезон в ролі керманича "б'янконері".
Слова Пірло наводить Football Italia.
"Всі тренери повинні відчувати, що треба проявляти себе кожен божий день. Не кажучи вже про мене, який проводить перший рік у ролі тренера. Футбол був моєю мрією з дитинства, і я буду продовжувати старанно працювати над його вдосконаленням", - сказав чемпіон світу 2006-го року.
"Поки що за цей сезон я б поставив собі 6 балів з 10 можливих. Я знаю, що повинен робити більше, і коли не досягаєш певних результатів, тренер першим бере на себе відповідальність. Моя ідея в футболі - домінувати через володіння м'ячем і пресинг. Низка причин завадила нам повністю реалізувати ідею, але команда прагне більшого, і ми продовжимо працювати над цим", - додав Пірло.
Читайте також"Mamamia!": в чемпіонаті Італії забили гол бісиклетою від поперечини (відео)
Андреа Пірло в "Ювентусі": результати першого сезону
- 41-річний фахівець влітку 2020 року очолив "Ювентус", абсолютно до цього не маючи жодного досвіду у тренерському ремеслі.
- "Ювентус" вилетів від "Порту" на стадії 1/8 Ліги чемпіонів, попередньо фінішувавши першим в групі з "Барселоною", "Динамо" та "Ференцварошем".
- В Серії А туринці йдуть третіми, відстаючи на 12 очок від першого місця за 8 турів до кінця чемпіонату.
- У фіналі Кубка Італії "Ювентус" зіграє проти "Аталанти" 19 травня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram