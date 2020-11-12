Андрій Шевченко залишився незадоволений тільки підсумковим рахунком.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результат товариського матчу з Польщею.

Про це Шевченко сказав на прес-конференції після матчу.

"Єдине, чим я сьогодні незадоволений - результатом. Команда показала дуже хороший футбол, дуже хорошу творчу гру в хорошій структурі. Нам не вистачало реалізації моментів. Ми допустили дві помилки і дуже сильно поплатилися за них", - сказав Шевченко.

"Це футбол, не потрібно особливо робити з цього результату драму. Я задоволений гравцями, задоволений тим, як вони діяли. Думаю, що якщо прибрати результат, то це хороша і позитивна гра для команди. А в реалізації ми однозначно повинні доопрацьовувати", - додав тренер.

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"Створили достатньо моментів, щоб заробити як мінімум нічию. На поразку збірна України не награла", - підкреслив Шевченко.

Шевченко зазначив, що у зв'язку з майбутніми матчами Ліги націй тренерський штаб намагався збалансувати склад, через що деякі футболісти, зокрема, Руслан Малиновський і Тарас Степаненко, залишилися поза грою, а деякі зіграли тільки один тайм.

Також тренер прокоментував помилку Андрія Луніна:

"Всі помиляються. У нього зрізався м'яч. Тим більше якість поля не зовсім відповідала рівню. Нам трошки важко було грати, контролювати м'яч на цьому полі. Через це Лунін, напевно, і помилився. Так, у нього мало ігрового часу в цьому сезоні, але для цього і потрібні товариські ігри, щоб давати гравцям можливості. Крім тієї помилки, він провів хороший матч, Я задоволений".

Польща - Україна: підсумки матчу

Збірна України зазнала поразки з рахунком 0:2, не реалізувавши пенальті в першому таймі.

Українська збірна програла у другому товариському матчі поспіль.

Збірна України вчетверте поступилася Польщі в дев'яти особистих зустрічах при трьох перемогах і двох нічиїх.

Андрій Ярмоленко вдруге не реалізував пенальті в матчі за збірну України. Всього на його рахунку чотири реалізованих одинадцятиметрових з шести.

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада - в гостях команда Шевченка зіграє з Німеччиною в Лізі націй.

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Автор: Антон Дудар