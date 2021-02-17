Португальці змогли помститися за поразку чотирьохрічної давнини.

Португальський "Порту" та італійський "Ювентус" провели перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся на стадіоні "Драгау" в Порту.

Голи португальська команда забивала на перших хвилинах обох таймів - прямо в дебюті 45-хвилинок. На 2-й хвилині забив Таремі, а на 46-й - Марега.

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"Ювентус" додав обертів у другому таймі та відквитав один м'яч. Гол забив Федеріко К'єза. Це особливо важливо з огляду на правило виїзного голу.

"Порту" - "Ювентус" - 2:1

Голи: Таремі, 2, Марега, 46 - К'єза, 83

"Порту": Марчесін, Манафа, Санусі, Пепе, Мбемба, Отавіо (Діаш, 57), Урібе, Корона (Ндіає, 90), Сержиу Олівейра (Консішкау, 90), Таремі, Марега (Груїч, 66)

"Ювентус": Щенсни, Даніло, де Лігт, К'єлліні (Демірал, 35), Алекс Сандро, Бентанкур, Рабйо, Кулусевскі (Ремзі, 77), Маккенні (Мората, 63), К'єза, Роналду

Попередження: де Лігт, 63, Даніло, 82, Демірал, 87, Алекс Сандро, 92

"Порту" - "Ювентус": підсумки матчу

"Порту" не зміг провести свій шостий матч поспіль в Лізі чемпіонів "на нуль". Португальці були близькими до того, щоб зберегти свої ворота недоторканними, але не вийшло.

Форвард чемпіонів Португалії Мехді Таремі забив м'яч на 63-й секунді матчу. Це найшвидший гол в плей-офф ЛЧ з 2013 року. Тоді захисник "Баварії" Давид Алаба в 1/4 фіналу забив "Ювентусу" на 24-й секунді зустрічі.

Найкращим гравцем матчу, за версією WhoScored, визнаний Марега Муса ("Порту").

Матч-відповідь відбудеться 9 березня.

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Автор: Будрін Артем