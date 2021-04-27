Перша битва двох грандів відбудеться на полі "Парі Сен-Жермен".

28 квітня у Парижі пройде перший матч півфінальної стадії Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ і англійським "Манчестер Сіті".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - Манчестер Сіті.

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ПСЖ - Манчестер Сіті: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння французького та англійського клубів покаже телеканал "Футбол 2".

Також трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Початок матчу - о 22.00.

ПСЖ - Манчестер Сіті: перед матчем

На попередніх стадіях плей-офф ПСЖ вибив з боротьби "Барселону" (4:1 і 1:1), а також пройшов "Баварію" за рахунок виїзних голів (3:2 і 0:1).

"Манчестер Сіті" залишив за бортом турніру спершу "Боруссію" Менхенгладбах (2:0 і 2:0) , а потім був сильнішим за "Боруссію" Дортмунд (2:1 і 2:1).

ПСЖ може вийти у фінал Ліги чемпіонів вдруге в історії і вдруге поспіль, а "Ман Сіті" - вперше.

ПСЖ та "Ман Сіті" раніше грали один проти одного три рази. На груповому етапі Кубка УЄФА в 2008 році команди завершили матч внічию (0:0), а в 1/4 фіналу ЛЧ 2015-2016 далі за сумою двох зустрічей пройшов "Сіті" (2:2 і 1:0).

Перед півфіналом ЛЧ "Ман Сіті" виграв Кубок англійської Ліги, перемігши "Тоттенхем" у фіналі. А ПСЖ обіграв "Метц" з рахунком 3:1.

Головним арбітром матчу призначений німець Фелікс Брих.

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Автор: Антон Дудар