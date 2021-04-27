Неймар / Фото REUTERS
28 квітня у Парижі пройде перший матч півфінальної стадії Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ і англійським "Манчестер Сіті".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - Манчестер Сіті.
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ПСЖ - Манчестер Сіті: де дивитися матч
У прямому ефірі протистояння французького та англійського клубів покаже телеканал "Футбол 2".
Також трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Початок матчу - о 22.00.
ПСЖ - Манчестер Сіті: перед матчем
- На попередніх стадіях плей-офф ПСЖ вибив з боротьби "Барселону" (4:1 і 1:1), а також пройшов "Баварію" за рахунок виїзних голів (3:2 і 0:1).
- "Манчестер Сіті" залишив за бортом турніру спершу "Боруссію" Менхенгладбах (2:0 і 2:0) , а потім був сильнішим за "Боруссію" Дортмунд (2:1 і 2:1).
- ПСЖ може вийти у фінал Ліги чемпіонів вдруге в історії і вдруге поспіль, а "Ман Сіті" - вперше.
- ПСЖ та "Ман Сіті" раніше грали один проти одного три рази. На груповому етапі Кубка УЄФА в 2008 році команди завершили матч внічию (0:0), а в 1/4 фіналу ЛЧ 2015-2016 далі за сумою двох зустрічей пройшов "Сіті" (2:2 і 1:0).
- Перед півфіналом ЛЧ "Ман Сіті" виграв Кубок англійської Ліги, перемігши "Тоттенхем" у фіналі. А ПСЖ обіграв "Метц" з рахунком 3:1.
- Головним арбітром матчу призначений німець Фелікс Брих.
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