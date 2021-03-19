Прикрий для футболіста епізод стався у Другій лізі України.

Курйозний епізод стався в матчі другої ліги України між командами "Металург" Запоріжжя і "Реал Фарма".

Читайте такожФорвард, який коштує 70 мільйонів євро, переплутав лівий і правий фланг: курйоз став вірусним у мережі (відео)На 81-й хвилині гри півзахисник одеської команди Павло Малицький міг скоротити відставання в рахунку і повернути інтригу, проте він допустив неймовірний промах.

Малицький з меж воротарського намагався замкнути простріл партнера по команді, але замість того, щоб направити м'яч у порожні ворота примудрився пробити вище мети і змусив схопитися за голову своїх партнерів по команді.

Його команда в підсумку програла з рахунком 1:3.

Відео - YouTube / MFC Metalurg.

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Автор: Антон Дудар