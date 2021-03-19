Курйозний епізод стався в матчі другої ліги України між командами "Металург" Запоріжжя і "Реал Фарма".
Читайте такожФорвард, який коштує 70 мільйонів євро, переплутав лівий і правий фланг: курйоз став вірусним у мережі (відео)На 81-й хвилині гри півзахисник одеської команди Павло Малицький міг скоротити відставання в рахунку і повернути інтригу, проте він допустив неймовірний промах.
Малицький з меж воротарського намагався замкнути простріл партнера по команді, але замість того, щоб направити м'яч у порожні ворота примудрився пробити вище мети і змусив схопитися за голову своїх партнерів по команді.
Його команда в підсумку програла з рахунком 1:3.
Відео - YouTube / MFC Metalurg.
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