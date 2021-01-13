Лука Йовіч не переконав Зінедіна Зідана у своїй профпридатності.

Нападник мадридського "Реалу" Лука Йовіч в найближчі дні змінить клубну прописку. Серб повернеться на правах оренди в німецький "Айнтрахт".

Про це повідомив генеральний директор франкфуртського клубу Фреді Бобіч для Sky Sports.

"Футболісту залишилося пройти медогляд і поставити декілька підписів. Але я точно впевнений, що він до нас скоро приєднається", - зазначив Фреді Бобіч.

Йовіч гратиме за "Айнтрахт" до кінця сезону на правах оренди. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, "Реал" буде частково платити йому зарплату.

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Нагадаємо, що Лука вже грав за франкфуртський клуб і саме в стані "Айнтрахту" гучно заявив про себе на всю Європу. За німецький клуб Йовіч провів 75 поєдинків і забив 36 м'ячів. Влітку 2019 року "Реал" заплатив 63 мільйони євро за форварда. Проте Лука не виправдав очікувань: забив лише два голи у 36 матчах за чемпіона Іспанії. Сербський форвард частіше фігурував у скандалах, ніж приносив користь команді.

Лука Йовіч: головні скандали

Йовіч під час локдауну порушував правила карантину. За це йому погрожував арештом президент Сербії Александр Вучич.

У травні 2020 року Йовіч впав зі стіни та отримав пошкодження. Своєму клубу Лука збрехав про походження травми.

У червні 2020 року Йовіч знову став порушником дисципліни. Він влаштував гучну вечірку з друзями, порушивши всі карантинні обмеження та санітарні норми.

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Автор: Budrin Artem