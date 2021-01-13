Cербський форвард запам'ятався скандалами, а не голами / фото REUTERS

Нападник мадридського "Реалу" Лука Йовіч в найближчі дні змінить клубну прописку. Серб повернеться на правах оренди в німецький "Айнтрахт".  

Про це повідомив генеральний директор франкфуртського клубу Фреді Бобіч для Sky Sports.

"Футболісту залишилося пройти медогляд і поставити декілька підписів. Але я точно впевнений, що він до нас скоро приєднається", - зазначив Фреді Бобіч.

Йовіч гратиме за "Айнтрахт" до кінця сезону на правах оренди. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, "Реал" буде частково платити йому зарплату.

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Нагадаємо, що Лука вже грав за франкфуртський клуб і саме в стані "Айнтрахту" гучно заявив про себе на всю Європу. За німецький клуб Йовіч провів 75 поєдинків і забив 36 м'ячів. Влітку 2019 року "Реал" заплатив 63 мільйони євро за форварда. Проте Лука не виправдав очікувань: забив лише два голи у 36 матчах за чемпіона Іспанії. Сербський форвард частіше фігурував у скандалах, ніж приносив користь команді. 

Лука Йовіч: головні скандали

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Автор: Budrin Artem