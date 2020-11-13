З'явилася інформація, що Сергій Ребров може очолити українську збірну наступного літа, але в УАФ все заперечують

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров наступного літа може замінити Андрія Шевченка біля керма збірної України.

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside". Відзначається, що інформація "ретельно перевірена з декількох джерел".

Контракт з Шевченком у червні був перепідписаний за схемою "1+1,5". Очікується, що сторони не будуть активувати опцію продовження угоди, і Шевченко покине збірну України після Євро-2020.

Читайте такожШевченку було легше виграти Золотий м'яч, ніж Левандовські-Ребров

За даними джерела, президент УАФ Андрій Павелко вже домовився з Ребровим, який приступить до своїх обов'язків з 1 липня 2021 року. Контракт з ним буде підписаний на три роки.

В УАФ відреагували на цю інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності:

"З'явилася інформація про нібито заключений попередній контракт щодо призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з липня 2021 року на три роки. Офіційно заявляємо, що ця інформація - повна нісенітниця. Або, якщо хочете - банальний фейк! Яку мету переслідують його автори - можна тільки здогадуватися".

В УАФ також нагадали, що у Шевченка "діє довгостроковий контракт з Українською асоціацією футболу" і підкреслили:

"Питання про призначення головного тренера збірної - виключно в компетенції виконкому УАФ".

Нагадаємо, Ребров тренував "Динамо" і "Аль-Ахлі", а з 2018 року очолює "Ференцварош", який двічі привів до чемпіонства, а також вперше за 25 років вивів у груповий етап Ліги чемпіонів.

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В в Лігу В.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер заявив, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар