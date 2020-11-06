Роберто Манчіні / фото REUTERS
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні заразився коронавірусом.
Про це повідомив сайт авторитетного італійського журналіста Джанлуки ді Марціо.
У Манчіні немає особливих симптомів. Він вже відправився на самоізоляцію.
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Таким чином, він не зможе бути присутнім на найближчих матчах італійської збірної.
11 листопада Італія проведе контрольний матч з Естонією, 15 листопада у Лізі націй зустрінеться з Польщею, а 18 листопада - з Боснією і Герцеговиною.
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