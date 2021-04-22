Від півзахисника збірної України цього разу постраждав екс-тренер "Шахтаря".

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив свій черговий м'яч за "Аталанту" в матчі 32-го туру Серії А проти "Роми".

Малиновський почав гру в старті й зміг відкрити рахунок на 26-й хвилині матчу прекрасним пострілом в дев'ятку. Асистував українцю латераль Робін Гозенс. На 59-й хвилині Руслана замінили хорватським виконавцем Маріо Пашалічем.

Потім бергамаски залишилися вдесятьох, оскільки вже вищезгаданий Гозенс отримав червону картку. Команда Паулу Фонсеки змогла відігратися та вимучити нічию.

Забивши цей м'яч, Малиновський встановив свого роду рекорд. З березня 2021 року це 8-а результативна дія українця за клуб в п'яти поєдинках чемпіонату Італії - 3 голи й 5 асистів.

Така результативність за цей відрізок часу є рекордною для топ-5 європейських ліг. Стільки ж очок за системою гол плюс пас має лише Джессі Лінгард з "Вест Хема".

Ще один українець Віктор Коваленко всю гру провів у запасі "Аталанти".

"Рома" - "Аталанта" - 1:1

Голи: Крістанте, 75 - Малиновський, 26

"Рома": Лопес, Манчіні, Крістанте, Ібанез, Карсдорп, Віллар (Карлес Перес, 76), Верету, Калафіорі (Перес Бруну, 46), Пеллегріні, Мхітарян (Майораль, 86), Джеко.

"Аталанта": Голліні, Дьїмсіті, Ромеро, Паломіно, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Ілічич (Муріель, 59), Малиновський (Пашаліч, 59), Сапата (Толой, 73).

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйонів євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 37 матчів, 6 голів і 8 асистів у складі клубу з Бергамо.

У квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

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Автор: Артем Будрін