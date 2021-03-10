Рома - Шахтар: де дивитися матч Ліги Європи

"Шахтар" поїде в гості на "Стадіо Олімпіко", що є окрасою Вічного міста.

11 березня донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти римської "Роми". Команди зіграють в столиці Італії. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Рома - Шахтар. Читайте такожРома - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Рома - Шахтар: де дивитися матч Стартовий свисток арбітра прозвучить о 22.00. У прямому ефірі протистояння українського та італійського клубів покаже телеканал "Футбол 2". Також матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Рома - Шахтар: перед матчем "Шахтар" вперше зустрінеться зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою, який переїхав до Риму після трьох років в Україні.

В 1/16 фіналу "Шахтар" пройшов тель-авівський "Маккабі" (2:0 і 1:0). "Рома" вибила з боротьби іншу колишню команду Фонсеки "Брагу" (2:0 і 3:1).

Після жеребкування у "Шахтарі" оцінили свої шанси в дуелі з "Ромою".

"Шахтар" і "Рома" раніше тричі перетиналися в рамках Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ 2006-2007 вони обмінялися домашніми перемогами (0:4 і 1:0 для "Шахтаря"), у 2011 році "гірники" пройшли римлян в 1/8 фіналу (3:2, 3:0), а у 2018-му на цій же стадії сильнішою була вже "Рома", яка програла в гостях 1:2, але виграла вдома 1:0.

Головним арбітром матчу "Рома" - "Шахтар" буде португалець Артур Мануель Діаш. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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