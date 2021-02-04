Футболіст збірної України Роман Безус відзначився забитим голом за бельгійський "Гент" у матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії проти "Тонгерена".
Спочатку Безус повинен був залишитися в запасі "Гента" на гру, але один з футболістів команди отримав травму на передматчевій розминці. У підсумку українець не тільки вийшов на поле, але ще і отримав капітанську пов'язку на 32-й хвилині гри після того, як травмувався і був замінений Лоран Депуатр.
Читайте також"Мої бажання не враховують": форвард збірної України Яремчук висловився про можливий відхід з бельгійського клубу
На 33-й хвилині Безус забив другий гол "Гента", відзначившись ударом головою. Для українця цей гол став першим у сезоні.
Також українець записав на свій рахунок дві гольові передачі, а "Гент" розгромив суперника з рахунком 5:0.
Роман Яремчук отримав від тренерського штабу можливість відпочити і не потрапив до заявки "Гента" на цю гру, а ще один українець Ігор Пластун провів матч у запасі.
Огляд матчу опублікував офіційний YouTube-канал "Гента".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Продовжує забивати: український футболіст увірвався в гонку бомбардирів чемпіонату Угорщини (відео)
- Захисник збірної України перейшов з Шахтаря в чемпіонат Туреччини
- Набрав прекрасну форму: український футболіст знову забив у Бельгії (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram