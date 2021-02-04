Роман Безус відзначився в матчі Кубка Бельгії.

Футболіст збірної України Роман Безус відзначився забитим голом за бельгійський "Гент" у матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії проти "Тонгерена".

Спочатку Безус повинен був залишитися в запасі "Гента" на гру, але один з футболістів команди отримав травму на передматчевій розминці. У підсумку українець не тільки вийшов на поле, але ще і отримав капітанську пов'язку на 32-й хвилині гри після того, як травмувався і був замінений Лоран Депуатр.

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На 33-й хвилині Безус забив другий гол "Гента", відзначившись ударом головою. Для українця цей гол став першим у сезоні.

Також українець записав на свій рахунок дві гольові передачі, а "Гент" розгромив суперника з рахунком 5:0.

Роман Яремчук отримав від тренерського штабу можливість відпочити і не потрапив до заявки "Гента" на цю гру, а ще один українець Ігор Пластун провів матч у запасі.

Огляд матчу опублікував офіційний YouTube-канал "Гента".

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Автор: Антон Дудар