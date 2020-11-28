Роман Григорчук домігся успіху в сусідньому чемпіонаті.

Український фахівець Роман Григорчук привів солігорський "Шахтар" до чемпіонського титулу в Білорусі.

У 30-му турі команда українця приймала "Мінськ" і вирвала перемогу завдяки двом голам у компенсований час - 4:2. Ці три очки принесли "Шахтарю" титул.

Клуб з Солігорська став першим у чемпіонаті Білорусі вперше з 2005 року і вдруге у своїй історії. Срібло дісталося БАТЕ, а "Торпедо-БелАЗ" замкнув трійку призерів.

"Динамо-Брест", за яке виступають українці Артем Мілевський та Олександр Нойок, посіло лише четверте місце. У минулому сезоні команда була чемпіоном.

Роман Григорчук очолив "Шахтар" Солігорськ у вересні, змінивши на цій посаді іншого українського тренера Юрія Вернидуба.

Попереднім місцем роботи 55-річного фахівця була "Астана", яку він покинув у січні. У минулому сезоні українець привів "Астану" до перемоги в чемпіонаті та Суперкубку Казахстану, а також вивів команду в груповий раунд Ліги Європи.

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Автор: Данило Слесь