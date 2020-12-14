Роман Яремчук приніс "Генту" перемогу над "Стандардом".

Нападник збірної України Роман Яремчук забив переможний гол за "Гент" у матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда".

На 85-й хвилині Яремчук реалізував вихід один на один і приніс "Генту" вольову перемогу в матчі з рахунком 2:1.

На рахунку українця тепер 10 забитих голів і 4 асисти в 19 матчах за "Гент" в цьому сезоні.

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Автор: Антон Дудар