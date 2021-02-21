Роналдіньо зі своєю мамою / фото instagram.com/ronaldinho
Мати володаря "Золотого м'яча", екс-зірки збірної Бразилії Роналдіньо Мігеліна Елої Дос Сантос померла 20 лютого.
Про це повідомляє Globo Esporte.
Жінка померла на 72-му році життя.
Причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією. Мама екс-футболіста була госпіталізована ще в грудні, коли у неї діагностували COVID-19. Про це Роналдіньо повідомляв у мережі. Після цього її стан став погіршуватися, її довелося перевести в реанімацію.
Відзначимо, що сам Роналдіньо перехворів на коронавірус в жовтні минулого року. Його хвороба проходила безсимптомно.
Читайте також:
- Найкращий бомбардир футбольного клубу з чемпіонату Аргентини покінчив життя самогубством
- На похоронну церемонію батька Суркісів прийшло безліч відомих особистостей (відео)
- Німецька модель померла після розставання із зірковим футболістом Баварії: він поїхав з Клубного чемпіонату світу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram