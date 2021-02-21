У родині знаменитого футболіста сталася трагедія.

Мати володаря "Золотого м'яча", екс-зірки збірної Бразилії Роналдіньо Мігеліна Елої Дос Сантос померла 20 лютого.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Жінка померла на 72-му році життя.

Причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією. Мама екс-футболіста була госпіталізована ще в грудні, коли у неї діагностували COVID-19. Про це Роналдіньо повідомляв у мережі. Після цього її стан став погіршуватися, її довелося перевести в реанімацію.

Відзначимо, що сам Роналдіньо перехворів на коронавірус в жовтні минулого року. Його хвороба проходила безсимптомно.

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар