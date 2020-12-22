Футболіст попросив молитися за її швидке одужання.

71-річна мати легендарного бразильського футболіста Роналдіньо Мігелін потрапила до реанімації після того, як захворіла на COVID-19.

Про це володар "Золотого м’яча" повідомив на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, вона отримує всю необхідну медичну допомогу.

"Дорогі друзі, у моєї мами коронавірус. Ми боремося за її швидке одужання. Вона перебуває в реанімації, отримує всю необхідну медичну допомогу", - написав бразилець.

Також Роналдіньо заздалегідь подякував усім за молитви, позитивну енергію і переживання.

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Автор: УНІАН