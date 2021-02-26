Останнім єврокубки на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи покинув "Краснодар".

За підсумками 1/16 фіналу Лігу Європи покинув російський "Краснодар", який залишався останнім представником РФ на євроарені.

Як повідомляє "Чемпіонат", євросезон для Росії завершився з однією перемогою в 26 матчах.

Читайте такожЛіга Європи: результати матчів у відповідь 1/16 фіналуНа груповому етапі Ліги чемпіонів від Росії виступали "Зеніт", "Локомотив" і "Краснодар", а на груповому етапі Ліги Європи - ЦСКА.

Чотири російські клуби на всіх здобули тільки одну перемогу - "Краснодар" 2 грудня обіграв "Ренн" в матчі групового етапу ЛЧ. Дев'ять разів російські клуби на груповій стадії грали внічию, а в чотирнадцяти матчах програли.

"Зеніт", "Локомотив" і ЦСКА зайняли останні місця в своїх групах. До плей-офф єврокубків з третього місця в групі ЛЧ вийшов тільки "Краснодар", який у першому ж раунді плей-офф Ліги Європи двічі програв загребському "Динамо" - 2:3, 0:1.

Колишній президент московського "Локомотива" Ілля Геркус в Twitter прокоментував завершення сезону для Росії наступним чином:

"Відмучилися, хворобливі. Закінчили наш безславний євросезон".

"Немає у нас більше футболу. Залишився тільки кооператив "Зеніт" під прикриттям ОЗУ Газпром", "Ліга конференцій чекає. Там є кому попинати наші нікчемні недофутбольні клуби", "Якось все йде в одному напрямку, тільки яхти і палаци ростуть", "На Євро буде продовження банкету", "Зі загниваючого українського чемпіонату вийшли 2 команди в 1/8. Інша справа наша процвітаюча РПЛ", - коментують виступ своїх клубів російські вболівальники.

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Автор: Антон Дудар