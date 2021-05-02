Команда Івана Федика здійснила камбек всього за дві хвилини.

У 24-му турі Української Прем'єр-Ліги "Олександрія" завітала в гості до "Руху". Поєдинок відбувся на "Арені Львів". Зустріч завершилася вольовою перемогою господарів.

"Рух" пропустив першим та пішов відпочивати на перерву відстаючи від команди Володимира Шарана на один гол. Проте в другому таймі клуб з Винників за 120 секунд перевернув хід гри, забивши двічі. Підопічні 33-річного тренера Івана Федика здійснили камбек та на 99% гарантували собі збереження прописки в еліті на наступний сезон.

"Рух" набрав 24 очки й займає десяте місце в таблиці УПЛ. У "Олександрії" - 29 очок і сьома позиція.

Зауважимо, що напередодні гри "Рух" у своєму Instagram запросив вболівальників прийти на стадіон й пообіцяв "показати яйця".

"Рух" - "Олександрія" - 2:1

Голи: Притула, 52, Бойчук, 53 - Третьяков, 15

"Рух": Бандура, Гагун, Білий (Зец, 85), Стаменкович, Мисик, Карасюк (Мартинюк, 32), Федорчук, Кухарук (Притула, 32), Климчук, Бойчук (Руніч, 92), Борячук.

"Олександрія": Паньків, Пашаєв (Мишенко, 46), Бондаренко (Мельник, 58), Дубра, Вантух (Стецьков, 67), Банада, Гречишкін, Ковалець, Мірошниченко, Третьяков (Калюжний, 78), Шастал (Устименко, 58).

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Українська Прем'єр-ліга: 24-й тур

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Автор: Артем Будрін