Півзахисник "Аталанти" та збірної України оформив 12 гольових пасів у минулому сезоні.

Лідер "Аталанти" Руслан Малиновський став найкращим асистентом чемпіонату Італії сезону 2020/21.

На рахунку 28-річного хавбека збірної України назбиралося 12 результативних пасів у 36 поєдинках.

На другій позиції розташувався нападник "Інтера" Ромелу Лукаку, який оформив 11 асистів. А ось до позначки в 10 гольових передач дійшла ціла низка гравців: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Сергей Мілінковіч-Савіч ("Лаціо"), Генріх Мхітарян ("Рома") та Пйотр Зелінський ("Наполі").

На додачу, екс-півзахисник "Зорі" також 8 разів вразив ворота суперників у сезоні, що завершився. Малиновський допоміг "Аталанті" завоювати бронзові медалі та забезпечити клубу участь в ЛЧ на наступний сезон.

Нагадаємо, що Руслана назвали найкращим гравцем Серії А травня.

Читайте такожПідсумки Серії А: Мілан став віце-чемпіоном, а Ювентус дивом потрапив у Лігу чемпіонів

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 42 матчі, 10 голів та 12 асистів у складі клубу з Бергамо.

У квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін