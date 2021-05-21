Півзахисника збірної України вшанували солідною нагородою.

Лідера збірної України Руслана Малиновського визнали найкращим футболістом чемпіонату Італії у травні.

Про це повідомляє офіційний Twitter Серії А.

За травень Малиновський встиг зіграти за "Аталанту" 5 поєдинків та зробити "4+4" за системою "гол+пас". 28-річний українець посприяв тому, щоб клуб з Бергамо гарантував собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. Також Руслан забив гол "Ювентусу" у фіналі Кубка Італії.

"Потужні голи, видатні передачі та дивовижні навички: Руслан Малиновський, MVP травня", - зазначено в дописі офіційної сторінки Серії А.

Читайте такожПопереду лише Мессі: Малиновський посів друге місце в рейтингу авторитетного порталу

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 42 матчі, 10 голів та 12 асистів у складі клубу з Бергамо.

У квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін