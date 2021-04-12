Великий португалець зробив подібне у 2007-му році.

11 квітня хавбек збірної України Руслан Малиновський відзначився двома гольовими передачами в матчі 30-го туру Серії А проти "Фіорентини".

Для екс-півзахисника луганської "Зорі" це вже другий поспіль поєдинок в Серії А, коли він оформлює два асисти.

Як повідомляє авторитетний портал OptaPaolo у Twitter, Руслан став першим легіонером чемпіонату Італії з 2007-го року, якому вдалося зробити мінімум дві гольові передачі у двох поєдинках Серії А поспіль.

Попереднім таким легіонером був Луїш Фігу, який наприкінці нульових років захищав кольори міланського "Інтеру". 48-річний легендарний португалець встиг пограти за "Барселону", "Реал", а також завоювати нагороду Золотий м'яч у 2000-му році.

Cеред італійців подібне досягнення вдавалося Андреа Ладзарі у 2013 році.

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Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Гента" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 35 матчів, 4 голи й 8 асистів у складі клубу з Бергамо.

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Автор: Будрін Артем