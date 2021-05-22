Каталонський клуб хоче підсилити позицію нападника.

Найкращий бомбардир в історії англійського "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро по завершенню нинішнього сезону приєднається до іспанської "Барселони".

Про це повідомив авторитетний італійський інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Нагадаємо, що Агуеро та "Ман Сіті" обопільно вирішили не пролонговувати контракт, який спливає влітку 2021. 32-річний нападник на правах вільного агента поповнить склад "Барселони". Угода Серхіо розрахована до червня 2023 року.

Подейкують, що ініціатором трансферу був сам Ліонель Мессі, позаяк Агуеро для нього приятель, кум і співвітчизник. Мессі є хрещеним батьком сина Агуеро. Вони ніколи до цього не виступали в одному клубі, а грали разом лише за збірну Аргентини.

Зауважимо, що портал Transfermarkt вже на сторінці гравця відзначив трансфер як оформлений. У контракті Агуеро передбачена опція бонусу, якщо "Барселона" виграє Лігу чемпіонів.

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Серхіо Агуеро: кар'єра в "Ман Сіті"

Агуеро приєднався до "Сіті" у 2011 році, перейшовши з "Атлетіко" та ставши на той момент рекордним підписанням "містян".

У футболці "Сіті" форвард провів 388 поєдинків, забивши 258 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу, а також найкращим бомбардиром в історії АПЛ серед іноземців.

З "містянами" він п'ять разів виграв чемпіонат Англії, шість разів - Кубок ліги, три рази - Суперкубок країни, а також завоював Кубок Англії у 2019 році.

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Автор: Артем Будрін