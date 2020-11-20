Руслан Нещерет і Анатолій Трубін отримали визнання від УЄФА.

УЄФА представив чотири найкращих сейви воротарів за підсумками трьох турів групового етапу Ліги чемпіонів.

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До топ-4 увійшли дії двох українських воротарів - Руслана Нещерета з "Динамо" і Анатолій Трубіна з "Шахтаря".

Нещерет в ефектному стрибку врятував ворота "Динамо" після удару зі штрафного від Ліонеля Мессі в матчі з "Барселоною" (1:2), а Трубін перевів у каркас воріт удар Лукаку зі стандарту в поєдинку з "Інтером" (0:0).

Варто також відзначити, що в добірку увійшов порятунок воріт від воротаря "Барселони" Марка-Андре тер Штегена після удару головою динамівця Віталія Буяльського.

Відео опубліковано в офіційному Instagram-акаунті УЄФА.

"Шахтар" і "Динамо" в Лізі чемпіонів: головне

"Шахтар" після трьох турів має на рахунку чотири очки і йде другим у квартеті B. Наступну гру "гірники" проведуть у гостях проти "Боруссії" Менхенгладбах 25 листопада.

"Динамо" має одне очко і займає третє місце в групі G. Наступний матч кияни проведуть вдома проти "Барселони" 24 листопада.

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Автор: Данило Слесь