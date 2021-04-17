Страшний епізод стався в матчі за участю "Карабаху"

Голкіпер "Карабаху" Шахрудін Магомедалієв отримав серйозну травму голови в матчі 23-го туру чемпіонату Азербайджану проти "Сабаїла".

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В середині першого тайму форвард "Сабаїла" Аміль Юнанов намагався дістатися до м'яча і влучив ногою по голові Магомедалієва, який вибіг далеко з воріт.

Після зіткнення воротар з розбитою головою впав на газон без свідомості. На щастя, медичному штабу вдалося привести Магомедалієва до тями. Йому перебинтували голову, після чого він зміг самостійно покинути межі поля.

Слідом воротаря доставили в лікарню для обстеження.

"Карабах" на своїй сторінці в Facebook опублікував момент зіткнення.

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Автор: Антон Дудар