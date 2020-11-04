Жуніор Мораєс і Додо прокоментували фіаско "гірників" в 3-му турі ЛЧ.

Бразильський захисник Додо і нападник збірної України Жуніор Мораєс прокоментували поразку "Шахтаря" з рахунком 0:6 у матчі проти "Боруссії" Менхенгладбах.

Слова футболістів наводить офіційний сайт УЄФА.

Додо зазначив, що важливу роль у матчі зіграв швидкий пропущений гол:

"Ми вивчали "Боруссію" весь тиждень. Прекрасно знали про їх сильні сторони. Пропустили швидкий гол, тому намагалися вирватися вперед, зрівняти рахунок. У таких матчах Ліги чемпіонів завжди непросто. "Боруссія" дуже добре почала цей матч, а нам не вдалося показати той футбол, який ми демонстрували в попередніх двох поєдинках".

"Сьогодні у нас негативний результат, але ні в якому разі не можна опускати ніс. Попереду ще три поєдинки. Нам потрібно сконцентруватися на них і добре підготуватися", - додав бразилець.

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Мораєс підкреслив, що суперник дуже добре підготувався до гри "Шахтаря":

"Важко зрозуміти причини і прийняти рахунок 0:6. Зробили багато помилок у першому таймі. Не можна дозволяти собі такі помилки в Лізі чемпіонів. Вітаємо наших суперників, вони провели дуже-дуже хорошу гру. Вони блокували наші атаки, закрили нам шлях вперед. Очевидно, вони добре проаналізували нашу гру і відмінно підготувалися. Швидкий гол став важким ударом для наших молодих гравців. Ми багато пропускали, а після цього важко зберігати концентрацію".

"Шахтар" - "Боруссія" М: підсумки матчу

"Шахтар" програв "Боруссії" на "Олімпійському" з рахунком 0:6.

"Шахтар" зазнав найбільшої поразки в домашніх матчах в єврокубках. Раніше "гірники" шість разів програвали з рахунком 0:3, що було найгіршим результатом на своєму полі.

Крупніше в Лізі чемпіонів "Шахтар" програвав тільки один раз - в 2015 році 0:7 на виїзді з "Баварією".

Після трьох турів "Боруссія" набрала 5 очок і очолила групу В. У "Шахтаря" - 4 очки, "гірники" займають друге місце. У "Реала" - також 4 очки, у "Інтера" - 2.

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" проведе 25 листопада - на виїзді проти "Боруссії".

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Автор: Антон Дудар