Головний тренер "Шахтаря" назвав "приниженням" результат матчу з "Боруссією".

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру підбив підсумки матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах (0:6).

Результат матчу Каштру прокоментував в ефірі телеканалу "Футбол 1", передає Tribuna.com.

"Ми не існували як команда. Провели жахливу, дуже слабку гру. Не змогли пресингувати, контролювати глибину. Перший тайм показує, ким ми були в цьому матчі. Нуль фолів. В атаці команда не створювала жодних проблем супернику. Нас не здивувало, як грала "Боруссія", нас здивувало те, як ми себе показали", - сказав Каштру.

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"Жахливий вечір, але він не останній такий у житті. Життя складається з таких і хороших моментів. Команда, яка два тижні тому домоглася фантастичного результату в Мадриді, сьогодні не може пройти через суперника і створити йому будь-які складнощі. На нас погано вплинув перший гол. До 17-ї хвилини ми вже програвали 0:2, це опустило команду нижче плінтуса. Ми не змогли зреагувати", - додав тренер.

Каштру підкреслив, що такий результат принизливий, але у "гірників" є право на помилку:

"Ми люди, у нас є така крихкість, є право на помилку. Іноді ми думаємо, що щось погане відбувається тільки з іншими, але ми помиляємося. Такий результат - це приниження для нас. Ми втратили 3 очки, але будемо продовжувати боротися до останньої секунди і постараємося додати".

"Шахтар" - "Боруссія" М: підсумки матчу

"Шахтар" зазнав найбільшої поразки в домашніх матчах в єврокубках. Раніше "гірники" шість разів програвали з рахунком 0:3, що було найгіршим результатом на своєму полі.

Крупніше в Лізі чемпіонів "Шахтар" програвав тільки один раз - в 2015 році 0:7 на виїзді з "Баварією".

Після трьох турів "Боруссія" набрала 5 очок і очолила групу В. У "Шахтаря" - 4 очки.

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" проведе 25 листопада - на виїзді проти "Боруссії".

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Автор: Антон Дудар