Востаннє в рамках УПЛ "Динамо" перемагало "Шахтар" ще в липні 2018 року.

17 квітня на НСК "Олімпійський" в Києві пройде матч 22-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо.

Шахтар - Динамо: де дивитись матч

Початок зустрічі - о 19:30.

"Шахтар"

"Гірники" переживають один з найважчих періодів за останні роки. "Шахтар" у фазі зміни поколінь. Внутрішні конфлікти та омолодження складу - головні атрибути цього процесу.

Луїш Каштру продовжує справу своїх попередників: він так само прагне грати в домінантний футбол з акцентом на володіння й пресинг. Проте лідери постаріли, склад розбалансувався, а молодь ще загартовується. Звідси й проблеми з пресингом. На додачу, "гірники" стали передбачуваними в атаці.

Скоріш за все, гравці "Шахтаря" прекрасно розуміють, що за 5 турів до фінішу відіграти гандикап у 7 очок - місія нездійсненна. А тому завтрашня битва для них - це питання престижу. Виграти принципового суперника вдруге у сезоні може стати "знеболювальним" для донецької команди. Це дозволить їм почувати себе впевнено і кепкувати з киян, називаючи їх майбутнє чемпіонство "картонним". Як це було у сезоні 2015/16, коли "Динамо" здобуло золоті медалі, але програло двічі по 3:0 в очній зустрічі "Шахтарю".

"Шахтар" вже вилетів з Кубка України, а тому ця гра для них найбільш "драйвова" з усіх, що залишилися в цьому сезоні. Звісно, за умови, якщо "гірники" не збираються люб'язно пропустити "Зорю" на друге місце і закрутити інтригу ще й щодо питання срібних нагород. Після сенсаційної поразки "Львову", команда Каштру двічі зіграла "на нуль", здолавши на виїзді "Ворсклу" та "Маріуполь".

Тепер "гірники" гратимуть за престиж, за честь клубу і за бажання поставити підніжку заклятому ворогу. І за те, щоб не втратити в разі чого другу, поки що ще "лігочемпіонівську" сходинку.

Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів

"Динамо"

Команда Мірчі Луческу після вильоту з Ліги Європи провела 3 поєдинки в УПЛ і перемогла в усіх з загальним рахунком 7:1. На цю мить єдина поразка в чемпіонаті у киян - той самий осінній погром від "гірників". До слова, "Шахтар" зазнав всього на одну поразку більше, але багато втрачав очок, граючи у нічию.

Останній раз кияни брали чемпіонство ще з Сергієм Ребровим у сезоні 2016/17. Вони вже відчувають запах золота, яке так близько. А тому так само захочуть все зробити для того, щоб жоден скептик не посмів сказати "картонне" чемпіонство.

Луческу зможе відчути себе у ролі, мовляв "ну тепер подивіться кого ви втратили". Але для цього треба ще виграти завершальну кінцівку сезону. Перший фінал вже сьогодні.

Хто не зіграє?

"Шахтар" до кінця сезону не зможе розраховувати на травмованих Євгена Коноплянку та Ісмаїлі. Досі ще не відновився Давід Хочолава.

"Динамо" підходить до "Класичного" без свого капітана Сергія Сидорчука, який пропустить матч через перебір жовтих карток. Продовжує бути на лікарняному Беньямін Вербич. А Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальну групу, проте чи буде готовим почати з перших хвилин - велике питання.

Орієнтовні склади

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Антоніо, Патрік, Марлос, Соломон, Мораєс.

"Динамо": Бущан, Караваєв, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Шапаренко, Буяльський, Шепелєв, Родрігес, Де Пена, Бєсєдін

Слова перед матчем

Ілля Забарний, центрбек "Динамо":

"Кожен матч для нас дуже важливий, ми не ділимо гри за рівнем відповідальності. Поєдинок з "Шахтарем" - так само важливий для нас, як і всі, які були до нього. Тому не назвав би цей матч чемпіонським, готуємося як зазвичай. Всі розуміють, що це дуже принципова гра, і віддавати очки ми не збираємося".

Тарас Степаненко, півзахисник "Шахтаря":

"Ми готуємося до "Динамо" з подвійними зусиллями. Ми програли Суперкубок, в чемпіонаті виграли, але зараз дуже важливий матч. Для нас - більше в плані іміджу, для них - в плані турнірної таблиці. Навіть при нічийному результаті це суттєво додасть їм шансів на чемпіонство, а нам потрібна тільки перемога. Ми будемо намагатися її здобути".

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Арбітр

Матч судитиме Катерина Монзуль, яка обслуговувала зустріч цих двох команд і в першому колі.

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Автор: Артем Будрін