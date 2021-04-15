Бразильський захисник Ісмаїлі і український півзахисник Євген Коноплянка більше не вийдуть на поле в цьому сезоні.
Про це повідомив директор департаменту медицини "Шахтаря" Дмитро Скибінський, передає офіційний сайт "гірників".
"На даний момент індивідуально займаються Євген Коноплянка, який отримав травму в збірній, і Ісмаїлі - на жаль, після початку тренувань він знову відчув біль в коліні. Це один з варіантів перебігу його травми після пластики хрестоподібної зв'язки, яка була в минулому році. Відновлення може зайняти від тижня до декількох тижнів. Коноплянка, швидше за все, також не зіграє до кінця сезону через травму стегна", - розповів Скибінський.
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Ісмаїлі пропустив більшу частину цього сезону через травму. В його активі всього 3 матчі (в лютому і березні) за "гірників". Коноплянка з'являвся на полі 18 разів.
Нагадаємо, до кінця сезону "Шахтарю" залишилося провести п'ять матчів, включаючи битву з "Динамо" 17 квітня.
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