Ісмаїлі та Євген Коноплянка вже не допоможуть "гірникам" в цьому сезоні.

Бразильський захисник Ісмаїлі і український півзахисник Євген Коноплянка більше не вийдуть на поле в цьому сезоні.

Про це повідомив директор департаменту медицини "Шахтаря" Дмитро Скибінський, передає офіційний сайт "гірників".

"На даний момент індивідуально займаються Євген Коноплянка, який отримав травму в збірній, і Ісмаїлі - на жаль, після початку тренувань він знову відчув біль в коліні. Це один з варіантів перебігу його травми після пластики хрестоподібної зв'язки, яка була в минулому році. Відновлення може зайняти від тижня до декількох тижнів. Коноплянка, швидше за все, також не зіграє до кінця сезону через травму стегна", - розповів Скибінський.

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Ісмаїлі пропустив більшу частину цього сезону через травму. В його активі всього 3 матчі (в лютому і березні) за "гірників". Коноплянка з'являвся на полі 18 разів.

Нагадаємо, до кінця сезону "Шахтарю" залишилося провести п'ять матчів, включаючи битву з "Динамо" 17 квітня.

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Автор: Антон Дудар