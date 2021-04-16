Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ

Команда Луїша Каштру спробує нав'язати конкуренцію лідеру турнірної таблиці.

17 квітня на НСК "Олімпійський" в Києві пройде матч 22-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо". УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо. Читайте такожШахтар - Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ Шахтар - Динамо: де дивитися матч Пряма трансляція матчу "Шахтар" - "Динамо" буде доступна на телеканалі "Футбол 1". Початок матчу - о 19.30. Шахтар - Динамо: перед матчем За п'ять турів до фінішу УПЛ "Динамо" лідирує в таблиці, випереджаючи "гірників" на 7 очок.

Зустріч команд у першому колі завершилася розгромною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0.

Всього в рамках чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" провели один проти одного 66 матчів: у донеччан - 25 перемог, у киян - 24, ще 17 матчів завершилися внічию.

Востаннє в рамках УПЛ "Динамо" обігравало "Шахтар" ще в липні 2018 року, після чого у восьми матчах кияни взяли тільки 2 очки.

Вже відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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