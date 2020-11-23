Провідні українські клуби "Шахтар" і "Динамо" потрапили до топ-30 найдорожчих команд за вартістю футболістів, які представляють не топ-чемпіонати.
У рейтинг порталу Tranfermarkt не увійшли клуби з елітних дивізіонів Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.
"Шахтар" розташувався на 11-й позиції. Вартість складу "гірників" оцінюється в 135 мільйонів євро. "Динамо" знаходиться на 21-й сходинці - 100,5 млн євро.
Найдорожчим клубом стала португальська "Бенфіка" - 302,7 млн євро. У топ-3 увійшли нідерландський "Аякс" (291,5 млн євро) і португальський "Порту" (255 млн євро).
Топ-10 рейтингу Tranfermarkt:
1. "Бенфіка" (Португалія) - 302,7 млн євро
2. "Аякс" (Нідерланди) - 291,5
3. "Порту" (Португалія) - 255
4. "Зеніт" (Росія) - 180,3
5. ПСВ (Нідерланди) - 163,6
6. "Спортінг" (Португалія) - 149,4
7. "Брюгге "(Бельгія) - 144,2
8. "Зальцбург" (Австрія) - 144
9. ЦСКА (Росія) - 138,2
10. "Борнмут" (Англія, Чемпіоншип) - 137,7
...
11. "Шахтар" Донецьк (Україна) - 135
...
21. "Динамо" Київ (Україна) - 100,5
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