Різниця між українськими грандами становить 35 мільйонів євро.

Провідні українські клуби "Шахтар" і "Динамо" потрапили до топ-30 найдорожчих команд за вартістю футболістів, які представляють не топ-чемпіонати.

У рейтинг порталу Tranfermarkt не увійшли клуби з елітних дивізіонів Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.

"Шахтар" розташувався на 11-й позиції. Вартість складу "гірників" оцінюється в 135 мільйонів євро. "Динамо" знаходиться на 21-й сходинці - 100,5 млн євро.

Найдорожчим клубом стала португальська "Бенфіка" - 302,7 млн євро. У топ-3 увійшли нідерландський "Аякс" (291,5 млн євро) і португальський "Порту" (255 млн євро).

Топ-10 рейтингу Tranfermarkt:

1. "Бенфіка" (Португалія) - 302,7 млн євро

2. "Аякс" (Нідерланди) - 291,5

3. "Порту" (Португалія) - 255

4. "Зеніт" (Росія) - 180,3

5. ПСВ (Нідерланди) - 163,6

6. "Спортінг" (Португалія) - 149,4

7. "Брюгге "(Бельгія) - 144,2

8. "Зальцбург" (Австрія) - 144

9. ЦСКА (Росія) - 138,2

10. "Борнмут" (Англія, Чемпіоншип) - 137,7

...

11. "Шахтар" Донецьк (Україна) - 135

...

21. "Динамо" Київ (Україна) - 100,5

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Автор: Данило Слесь