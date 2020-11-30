"Шахтар" провів тренування перед матчем з "Реалом" / фото shakhtar.com
Донецький "Шахтар" напередодні матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реалу" повідомив, що в поєдинку не зможуть взяти участь сім гравців клубу.
Така інформація з'явилася на офіційному сайті донецького клубу.
У списку травмованих залишилися: захисники Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко та Ісмаїлі, а також молодий гравець "гірників" Богдан В'юнник, Євген Коноплянка та Максим Малишев. Всі інші гравці здорові і готові вийти на поле в найближчій грі.
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Шахтар - Реал: перед матчем
- Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.
- Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.
- Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" в плей-офф.
- "Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".
- Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.
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