"Шахтар" провів тренування перед матчем з "Реалом" / фото shakhtar.com

Донецький "Шахтар" напередодні матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реалу" повідомив, що в поєдинку не зможуть взяти участь сім гравців клубу.

Така інформація з'явилася на офіційному сайті донецького клубу.

У списку травмованих залишилися: захисники Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко та Ісмаїлі, а також молодий гравець "гірників" Богдан В'юнник, Євген Коноплянка та Максим Малишев. Всі інші гравці здорові і готові вийти на поле в найближчій грі.

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Шахтар - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давигора