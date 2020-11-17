Директор збірної Швейцарії з футболу П'єрлуїджі Тамі прокоментував скасування матчу 6-го туру Ліги Націй проти України.
Тамі цитує сайт watson.ch.
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"Це ганьба. Ми були готові і мотивовані зіграти в цьому фіналі. Ми також готові перенести зустріч на завтра. Дуже хотіли, щоб рішення було прийнято за спортивним принципом, а не за межами поля. Але тепер ми повинні прийняти те, що є", - сказав Тамі.
Матч Швейцарія - Україна повинен був відбутися 17 листопада, але скасований у зв'язку з рішенням Департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин всю делегацію національної команди України.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, А також воротаря Дмитра Різника. Увечері 16 листопада збірна України здала нові тести на коронавірус. Вранці 17 листопада були отримані результати - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. Є три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1).
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- З'явилися коментарі лікаря, через рішення якого матч був скасований.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А. Перед останнім туром в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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