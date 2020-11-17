У збірній Швейцарії заявили, що хотіли вирішити долю місця в елітному дивізіоні Ліги націй на полі.

Директор збірної Швейцарії з футболу П'єрлуїджі Тамі прокоментував скасування матчу 6-го туру Ліги Націй проти України.

Тамі цитує сайт watson.ch.

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"Це ганьба. Ми були готові і мотивовані зіграти в цьому фіналі. Ми також готові перенести зустріч на завтра. Дуже хотіли, щоб рішення було прийнято за спортивним принципом, а не за межами поля. Але тепер ми повинні прийняти те, що є", - сказав Тамі.

Матч Швейцарія - Україна повинен був відбутися 17 листопада, але скасований у зв'язку з рішенням Департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин всю делегацію національної команди України.

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

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Автор: Антон Дудар