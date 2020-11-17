Остаточне рішення про долю матчу прийматиме контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА.

Українська футбольна асоціація не має можливості виставити інший склад збірної України для того, щоб провести матч Ліги націй проти Швейцарії 17 або 18 листопада.

Про це повідомляється в офіційній заяві УЄФА щодо скасування матчу.

Читайте такожШвейцарія-Україна: з'явилися коментарі лікаря, через рішення якого матч було скасовано

"УАФ підтвердила, що у них немає іншої команди, тобто відповідних гравців, які могли б зіграти в матчі 17 або 18 листопада", - заявили в УЄФА.

У Європейському футбольному союзі підкреслили, що прийматимуть рішення щодо матчу:

"Матч не може відбутися. Питання буде передано до Контрольно-дисциплінарного та етичного комітету УЄФА для прийняття рішення відповідно до спеціальних правил, застосовних до матчів національних збірних УЄФА".

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар