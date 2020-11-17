Українська футбольна асоціація не має можливості виставити інший склад збірної України для того, щоб провести матч Ліги націй проти Швейцарії 17 або 18 листопада.
Про це повідомляється в офіційній заяві УЄФА щодо скасування матчу.
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"УАФ підтвердила, що у них немає іншої команди, тобто відповідних гравців, які могли б зіграти в матчі 17 або 18 листопада", - заявили в УЄФА.
У Європейському футбольному союзі підкреслили, що прийматимуть рішення щодо матчу:
"Матч не може відбутися. Питання буде передано до Контрольно-дисциплінарного та етичного комітету УЄФА для прийняття рішення відповідно до спеціальних правил, застосовних до матчів національних збірних УЄФА".
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Увечері 16 листопада збірна України здала нові тести на коронавірус. Вранці 17 листопада були отримані результати - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. Є три варіанти: перенесення матчу на пізніший термін, технічну поразку для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною в зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1).
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А. Перед останнім туром в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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