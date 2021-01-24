Артем Яшкін шкодує про помилки минулого.

Екс-гравець київського "Динамо" та збірної України Артем Яшкін не зміг втримати свої заощадження, які були зароблені протягом кар'єри гравця.

Це стало відомо з його інтерв'ю для РестоVратор.

"Я одного разу поставив ставку і більше не ставив. Сказали мені, що "Динамо" (Москва) має виграти 2:1 у "Крилья Советов". Був рахунок на 80-й хвилині 1:1. Все нормально. І тут м'яч по воротарю потрапляє, в руку, в стійку, поперечину, повз ворота. Так вони й не забили другий гол. Програв "троєчку", - розповів Яшкін, але не конкретизував у якій валюті ставив.

Проте не лише на ставках Яшкін втратив капітал. Артем мав депозит в банку і поповнив ряди обдурених вкладників.

"З нашою економічною ситуацією банки народжуються і лопаються. Я з сім'єю обрав банк, який одразу був трупом. Ніколи не думав, що так складеться і буду жити на зарплату дитячого тренера", - шкодує Яшкін.

"Мені пропонували повернути половину, а від іншої відмовитись. Я на такий варіант погодився. Але вони спитали чи є на рахунку хоча б мільйон. Нема в мене. Тоді їм не цікаво стало", - пояснив детально колишній футболіст.

"Чи вистачає зарплати дитячого тренера? Звісно, що ні", - підбив підсумки екс-футболіст.

Зауважимо, що Артем Яшкін грав у складі київського "Динамо" з 1998 по 2002 рік. В його активі 57 матчів та 10 забитих голів. Також провів 8 поєдинків за національну збірну України, але м'ячів не забивав.

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Автор: Будрін Артем