У центральному матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-Ліги "Тоттенхем" приймав "Арсенал".
Лондонське дербі завершилося перемогою команди Жозе Моурінью.
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Спершу Сон Хин Мін забив з пасу Гаррі Кейна, а потім вони помінялися ролями - вже англієць асистував, а кореєць завершував.
"Тоттенхем" набрав 24 очки і зберігає лідерство в АПЛ. За підсумками цього туру за очками "шпор" може наздогнати "Ліверпуль".
У "Арсеналу" - 13 очок і лише п'ятнадцята позиція в таблиці чемпіонату Англії.
"Тоттенхем" - "Арсенал" - 2:0
Голи: Сон Хин Мін, 13, Кейн, 45+1
"Тоттенхем": Льоріс, Ор'є, Альдервейрельд, Дайєр, Регілон, Сіссоко, Хойбьєрг, Бергвейн (Родон, 90+1), Ло Чельсо (Девіс, 72), Сон Хин Мін (Моура, 88), Кейн
"Арсенал": Лено, Бельєрін (Нкетіа, 75), Холдінг, Габріель, Тірні, Парті (Себальос, 45+2), Джака, Вілліан, Ляказетт, Сака, Обамеянг
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