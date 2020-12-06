Три очки "шпорам" принесли Сон Хин Мін і Гаррі Кейн.

У центральному матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-Ліги "Тоттенхем" приймав "Арсенал".

Лондонське дербі завершилося перемогою команди Жозе Моурінью.

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Спершу Сон Хин Мін забив з пасу Гаррі Кейна, а потім вони помінялися ролями - вже англієць асистував, а кореєць завершував.

"Тоттенхем" набрав 24 очки і зберігає лідерство в АПЛ. За підсумками цього туру за очками "шпор" може наздогнати "Ліверпуль".

У "Арсеналу" - 13 очок і лише п'ятнадцята позиція в таблиці чемпіонату Англії.

"Тоттенхем" - "Арсенал" - 2:0

Голи: Сон Хин Мін, 13, Кейн, 45+1

"Тоттенхем": Льоріс, Ор'є, Альдервейрельд, Дайєр, Регілон, Сіссоко, Хойбьєрг, Бергвейн (Родон, 90+1), Ло Чельсо (Девіс, 72), Сон Хин Мін (Моура, 88), Кейн

"Арсенал": Лено, Бельєрін (Нкетіа, 75), Холдінг, Габріель, Тірні, Парті (Себальос, 45+2), Джака, Вілліан, Ляказетт, Сака, Обамеянг

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Автор: Антон Дудар