При новому тренері "Челсі" ще жодного разу не пропустив гол.

В рамках 22-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Тоттенхем" на своєму полі програв "Челсі".

Єдиний гол в лондонському дербі забив півзахисник "Челсі" Жоржинью з пенальті.

Для головного тренера "Тоттенхема" Жозе Моурінью ця поразка стала другою поспіль на домашньому полі. З португальцем таке трапилося вперше в його кар'єрі.

Для нового наставника "Челсі" Томаса Тухеля це був третій поєдинок в АПЛ. З ним команда тримає ворота на замку і ще досі жодного м'яча не пропустила.

"Тоттенхем" - "Челсі" - 0:1

Гол: Жоржинью, 56

"Тоттенхем": Льоріс, Алдервейрелд, Даєр, Ор'є, Девіс, Хейб'єрг, Сіссоко, Ндомбеле (Лукас, 69), Сон Хен Мін, Бергвейн (Ламела, 69), Вінісіус.

"Челсі": Менді, Джеймс, Рюдігер, Аспілікуета, Сілва (Крістенсен, 36), Алонсо, Жоржинью, Ковачич (Канте, 74), Маунт, Хадсон-Одої (Пулішич, 64), Вернер.

Відео огляд матчу опублікував YouTube-канал Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

У трійці лідерів "Лестер" (42 очки), "Манчестер Юнайтед" (44), який раніше розгромив суперника з рахунком 9:0, та "Манчестер Сіті" (47), у якого ще є матч у запасі.

Після 22-го туру "Ліверпуль" опустився на четверте місце. У "червоних" - 40 очок.

"Челсі" піднявся на шосту позицію і має в активі 36 очок. Це на два пункти менше, ніж у "Вест Хема" Андрія Ярмоленка, який обіймає п'яту сходинку.

"Тоттенхем" на 8-й позиції з 33 очками та має одну гру в запасі.

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Автор: Будрін Артем