Команда Пепа Гвардіоли далека від лідерських позицій.

"Тоттенхем" приймав "Манчестер Сіті" в рамках центрального поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Вже на 5-й хвилині "шпори" вийшли вперед завдяки класному проходу Сон Хин Міна.

На 27-й хвилині "городяни" зрівняли рахунок після потужного удару Ляпорта в нижній кут. Однак суддя в підсумку скасував взяття воріт через гру рукою у Жезуса, який віддав передачу на автора гола.

Остаточний рахунок в середині другого тайму встановив Ло Чельсо, який прийняв пас від Кейна і пробив під Едерсоном - 2:0.

Українець Олександр Зінченко до заявки гостей на матч не потрапив.

Завдяки цій перемозі "Тоттенхем" набрав 20 очок і очолив турнірну таблицю АПЛ. В активі "Ман Сіті" залишається 12 пунктів - команда Пепа Гвардіоли замикає топ-10.

"Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" - 2:0

Голи: Сон, 5, Ло Чельсо, 65

"Тоттенхем": Льоріс, Ор'є, Альдервейрельд (Родон, 81), Даєр, Регілон, Сіссоко, Хойбьєрг, Бергвейн (Моура, 73), Ндомбеле (Ло Чельсо, 64), Сон, Кейн

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Ляпорт, Канселу, Де Брюйне, Родрі, Сілва (Фоден, 72), Марез (Стерлінг, 71), Жезус, Торрес

Попередження: Сіссоко, Кейн - Діаш, Торрес

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Автор: Данило Слесь