За допомогою сканувального обладнання можна оголосити список викликаних гравців у збірну.

Головний наставник національної збірної Іспанії з футболу Луїс Енріке порвав шаблони та оприлюднив список викликаних виконавців у склад "Фурії Рохи" за допомогою сканування планшетом QR-кодів у роздягальні.

25 числа Іспанія проведе двобій з Грецією, 28-го завітає у гості до Грузії, а в останній день березня поміряється силами з Косово. Всі ці поєдинки відбудуться в рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Воротарі: Давід Де Хеа, Роберт Санчес, Унаї Симон;

Захисники: Педро Порро, Ерік Гарсія, Серхіо Рамос, Дієго Льоренте, Іньяго Мартінес, Жорді Альба, Хосе Гайя;

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Родріго Ернандес, Тьяго Алькантара, Педрі, Маркос Льоренте, Серхіо Каналес, Коке, Фабіан Руїс;

Нападники: Жерар Морено, Ферран Торрес, Мікель Оярсабаль, Альваро Мората, Браян Хіль, Дані Ольмо.

🔴 OFICIAL | ¡¡@LUISENRIQUE21 descubre la convocatoria oculta de la @SeFutbol para los primeros partidos rumbo a #Catar2022!!



🔲 Forman parte de nuestra vida diaria en tiendas y restaurantes, pero nuestros códigos QR son hoy MUCHO MÁS ESPECIALES.#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/bgvQ6wHaya — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021

Нагадаємо, що раніше Енріке, оголошуючи гравців, викликаних в збірну на матч проти України, розвішував захисні маски з їхніми прізвищами на шафи в роздягальні.

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Автор: Будрін Артем