Дніпро-1, який не програє у другому колі, зіграє з Динамо / фото СК Дніпро-1
10 та 11 квітня відбудуться матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу.
Розклад трансляцій
10 квітня
14.00. "Маріуполь" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Дніпро-1"
Трансляція - "2+2"
19.30. "Десна" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 2"
11 квітня
14.00. "Зоря" - "Інгулець"
Трансляція - УНІАН ТБ
14.00. "Ворскла" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Рух" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Олімпік" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 1"
Українська Прем'єр-ліга: перед 21-м туром
- Після 20 турів "Динамо" лідирує в таблиці (49 очок), випереджаючи "Шахтар" на 7 пунктів.
- У зоні вильоту йде "Рух", у якого 13 очок.
- У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
- Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 20-го туру, таблиця.
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