Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 21-го туру

"Шахтар" зіграє проти "Маріуполя", а "Динамо" прийме "Дніпро-1".

10 та 11 квітня відбудуться матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу. Розклад трансляцій 10 квітня 14.00. "Маріуполь" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Динамо" - "Дніпро-1" Трансляція - "2+2" 19.30. "Десна" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 2" 11 квітня 14.00. "Зоря" - "Інгулець" Трансляція - УНІАН ТБ 14.00. "Ворскла" - "Львів" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Рух" - "Минай" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Олімпік" - "Колос" Трансляція - "Футбол 1" Українська Прем'єр-ліга: перед 21-м туром Після 20 турів "Динамо" лідирує в таблиці (49 очок), випереджаючи "Шахтар" на 7 пунктів.

У зоні вильоту йде "Рух", у якого 13 очок.

У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 20-го туру, таблиця. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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