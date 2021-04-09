Дніпро-1, який не програє у другому колі, зіграє з Динамо / фото СК Дніпро-1

10 та 11 квітня відбудуться матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу.

Розклад трансляцій

10 квітня

14.00. "Маріуполь" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Динамо" - "Дніпро-1"

Трансляція - "2+2"

19.30. "Десна" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 2"

11 квітня

14.00. "Зоря" -  "Інгулець"

Трансляція - УНІАН ТБ

14.00. "Ворскла" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Рух" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Олімпік" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 1"

Українська Прем'єр-ліга: перед 21-м туром

  • Після 20 турів "Динамо" лідирує в таблиці (49 очок), випереджаючи "Шахтар" на 7 пунктів.
  • У зоні вильоту йде "Рух", у якого 13 очок.
  • У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
  • Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 20-го туру, таблиця.

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Автор: Антон Дудар