Денис Гармаш забив вперше з 5 грудня 2020 року, а "Зоря" здобула третю поспіль перемогу.

У 26-му турі Української Прем'єр-ліги, який є завершальним в цьому сезоні, "Олександрія" на виїзді програла "Зорі", а "Колос" вдома поступився "Динамо".

Команда Віктора Скрипника, яка вже гарантувала собі бронзові медалі, двічі забила у другому таймі та комфортно вела в рахунку. За 5 хвилин до кінця зустрічі луганський клуб пропустив і в підсумку на табло встановився кінцевий результат - 2:1.

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"Зоря" завершила сезон на третьому місці з 50-ма очками в активі, а "Олександрія" має 29 балів і 7-му сходинку. Підопічним Володимира Шарана потрібно сподіватись, щоб "Дніпро-1", "Львів" та "Рух" не виграли й не потіснили їх з 7-го місця.

"Зоря" - "Олександрія" - 2:1

Голи: Гладкий, 63, Алефіренко, 73 - Вантух, 86

"Зоря": Васіль, Гринь, Руфаті, Цвек, Циганікс, Казаков, Назарина (Дудник, 85), Луньов (Нагнойний, 70), Шахаб, Аллах'яр (Фрімпонг, 77), Гладкий (Алефіренко, 77)

"Олександрія": Паньків, Мельник, Ковалець, Третяков (Новіков, 69), Мірошниченко (Стецьков, 78), Дришлюк, Лучкевич, Гречишкін (Мустафаєв, 69), Вантух, Бондаренко (Бабогло, 78), Устименко (Сітало, 59)

Нереалізований пенальті: Гречишкін, 41 (воротар)

Огляд матчу від УНІАН ТВ.

"Динамо" завітало в гості до "Колосу" й усуху розбило команду з Ковалівки.

"Колос" - "Динамо" - 0:3

Голи: Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65

"Колос": Волинець, Чорноморець, Петров, Новак, Гавриш (Ільїн, 68), Золотов, Чурко (Салабай, 91), Оріховський (Нгамба, 56), Задоя, Антюх (Сорокін, 68), Лисенко (Хльобас, 56)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Родрігес (Сідклей, 72), Шапаренко (Дуелунд, 81), Гармаш (Лєднєв, 72), Караваєв (Циганков, 59), Бєсєдін (Ванат, 81)

"Колос" фінішував на 4-му місці з 41 заліковим пунктом і зіграє в наступному сезоні у Лізі конференцій.

Українська Прем'єр-ліга: 26-й тур

26-й тур - останній у поточному чемпіонаті України.

"Динамо" оформило чемпіонський титул за чотири тури до фінішу, перервавши гегемонію "Шахтаря".

Поєдинки 26-го туру проходять 9 травня: де і коли дивитися матчі.

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Автор: Артем Будрін