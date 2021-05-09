"Маріуполь" здобув перемогу вперше за шість турів, а "Минай" програв п'ятий матч поспіль.

У завершальному 26-му турі Української Прем'єр-ліги "Маріуполь" у вольовому стилі обіграв "Десну" та став перепоною для чернігівців на шляху до Ліги конференцій. В паралельному поєдинку "Ворскла" змогла створити камбек проти "Минаю" та посунути "Десну" з 5-ої сходинки.

Перед початком протистоянь полтавський клуб мав сподіватися на обов'язкову свою перемогу та осічку "Десни" з "Маріуполем". Проте колектив з Чернігова виграв перший тайм і був всього за 45 хвилин до Ліги конференцій. Але "Маріуполь" в другому таймі поставив "підніжку" гостям і тепер не "Десна", а Ворскла" представлятиме Україну на євроарені.

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"Минай" - "Ворскла" - 1:2

Голи: Хахльов (7, з пенальті) - Кане, 14, Кулач (41, з пенальті)

"Минай": Попович, Пиняшко (Бойко, 70), Саків, Багайоко (Чушенко, 46), Ткачук, Ахмедзаде (Угочукву, 70), Лопирьонок, Хахльов (Мілевський, 75), Книш (Сніжко, 81), Малепе, Матіч

"Ворскла": Різник, Яворський, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок (Кравчук, 34), Пуцлін, Тілль, Скляр, Степанюк, Кулач (Кожевніков, 79)

Полтавці фінішували з 41 балом на п'ятому місці, а "Десна" на шостій позиції з 38 очками. Нагадаємо, що "Минай" вже вилетів у Першу лігу й фінішує останнім.

"Маріуполь" - "Десна" - 4:1

Голи: Очеретько, 61, Сікан, 63, 78, Бондаренко, 86 - Конопля, 44

"Маріуполь": Кравцов, Драмбаєв, Мампассі, Муравський (Чоботенко, 55), Меліченко, Чех, Очеретько (Тищенко, 72), Кащук (Бондаренко, 55), Горбунов (Стасюк, 46), Кулієв, Сікан (Плакса, 80)

"Десна": Паст, Сухоцький (Мостовий, 69), Гітченко, Тамм (Чепурненко, 83), Конопля, Огиря (Арвеладзе, 83), Домбровський, Калитвинцев, Картушов, Гуцуляк (Єрмаков, 69), Безбородько

Українська Прем'єр-ліга: 26-й тур

26-й тур - останній у поточному чемпіонаті України.

"Динамо" оформило чемпіонський титул за чотири тури до фінішу, перервавши гегемонію "Шахтаря".

Поєдинки 26-го туру проходять 9 травня: де і коли дивитися матчі.

Зауважимо, що форвард "Ворскли" Владислав Кулач став найкращим бомбардиром ліги за підсумками всього сезону. 28-річний снайпер "настріляв" 15 голів.

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Автор: Артем Будрін