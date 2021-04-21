УПЛ: Львів обіграв конкурента в боротьбі за виживання

21 квітня відбувся перенесений матч чемпіонату України.

У перенесеному матчі 1-го туру Української Прем'єр-Ліги "Львів" і "Минай" зустрічалися в Луцьку. Читайте такожАутсайдер УПЛ Минай сенсаційно обіграв одного з лідерів Поєдинок завершився мінімальною перемогою львів'ян. Долю матчу вирішив автогол Шеммі Маембе. "Львів" - "Минай" - 1:0 Гол: Маембе, 39 (автогол) "Львів": Ільющенков, Якимець, Бусько (Лобай, 90), Махмутович, Довгий, Грисьо (Ременяк, 90), Чир'як, Романчук, Алваро (Рафаел Сабіно, 90), Нич (Ренан Абнер, 82), Ньярко (Семенів, 82) "Минай": Попович, Маембе, Матич, Лопирьонок, Саків, Петрусенко, Ткачук (Снижко, 67), Бойко (Мілевський, 78), Нурієв, Шиндер (Пиняшко, 67), Ахмедзаде Попередження: Довгий, Махмутович, Бусько, Саків, Грисьо, Алваро, Романчук УПЛ: положення команд "Львів" набрав 21 очко, піднявся на десяте місце в УПЛ і при цьому має ще матч в запасі і може піднятися ще на одну сходинку.

У "Миная" -18 очок, команда йде 13-й, на 1 пункт випереджаючи "Рух", у якого зіграно на матч менше. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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