"Львів "на своєму полі приймав "Інгулець".

ПФК "Львів" та петровський "Інгулець" відкривали 12-й тур української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" закінчився внічию - 1:1.

Гості змогли повести в рахунку на 42-й хвилині. Младен Бартулович реалізував пенальті після гри рукою у штрафному майданчику суперника. Ще до перерви львів'яни відігралися - Рефаель Сабіно відзначився точним ударом у дальній кут.

За десять хвилин до кінця другого тайму "Львів" залишився в меншості - другу жовту картку перед собою побачив Максим Грисьо.

А ще через п'ять хвилин після другого "гірчичника" за підкат ззаду був вилучений бразилець Шина, господарі догравали зустріч удев'ятьох. Утім, забити переможний гол "Інгульцю" так і не вдалося.

"Львів" – "Інгулець" - 1:1

Голи: Бартулович (41, пенальті) - Сабіно (45+2)

"Львів": Костик, Якимець, Махмутович, Кравчук (Закарків, 62), Міхобі, Грисьо, Сабіно, Казлаускас (Клименчук, 70), Чиряк (Романчук, 89), Шина, Нич.

"Інгулець": Шуст, Балан, Семенко, Павлов, Квасний (Синьогуб, 84), Лупашко (Коваленко, 69), Кучеренко, Бартулович, Запорожець, Мкомола (Козак, 53), Січинава.

Попередження: Грисьо (17), Міхобі (22), Кравчук (41), Шина (55), Якимець (77) - Січинава (32), Лупашко (39) Мкомола (45+1), Бартулович (55), Балан (83).

Вилучення: Грисьо 79 (друга жовта), Шина 87 (друга жовта)

Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур

12-й тур УПЛ проходить з 5 по 6 грудня: де дивитися матчі по ТБ.

Після 11 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 26 очок і на 3 очки випереджає "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Ворскла" (19 очок).

У зоні вильоту йде "Рух", у якого в активі 6 очок.

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Автор: Олег Давигора