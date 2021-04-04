Команди так і не відкрили рахунок у матчі.

У рамках 20-го туру Української Прем'єр-Ліги "Минай" приймав "Колос" в Ужгороді.

Матч завершився без забитих голів.

Читайте також"Він поводиться агресивно": президент Колоса прокоментував скандал з Селезньовим (відео)Для "Миная" це був перший матч після відставки Василя Кобіна.

"Минай" набрав 15 очок в 19 іграх і займає в УПЛ 13-е місце. У "Колоса" - 30 очок в 20 іграх і шоста позиція.

"Минай" - "Колос" - 0:0

"Минай": Попович, Саків, Лопирьонок, Матич, Пиняшко (Одуеньї, 82), Маембе, Ткачук, Кожанов (Ахмедзаде, 88), Петрусенко, Шиндер (Мілевський, 82), Нурієв

"Колос": Волинець, Кравченко, Петров, Гавриш, Чорноморець, Мілько, Оріховський (Нгамба, 78), Ільїн (Данфа, 68), Чурко, Антюх (Смирний, 68), Лисенко (Хльобас, 78)

Попередження: Нурієв, Угочукву - Ільїн, Петров, Данфа

Українська Прем'єр-ліга: 20-й тур

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Автор: Антон Дудар