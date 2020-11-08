"Динамо" в ослабленому складі зазнало першої поразки в сезоні в УПЛ.

У центральному матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги на "Олімпійському" зустрічалися "Динамо" і "Шахтар". Зустріч завершилася впевненою перемогою "гірників".

Через спалах коронавірусу в "Динамо" Мірча Луческу зміг внести в заявку на цей матч тільки 16 гравців.

Рахунок у матчі був відкритий на 34-й хвилині - Додо подав з правого флангу, Руслан Нещерет помилився на виході, а Жуніор Мораєс забив головою.

Перед перервою "Динамо" залишилося в меншості після того, як Сергій Сидорчук грубо збив Віктора Корнієнка. Катерина Монзуль спершу показала капітану "Динамо" жовту картку, але, подивившись відеоповтор, змінила своє рішення.

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У середині другого тайму "Шахтар" подвоїв свою перевагу в рахунку - Тарас Степаненко пробив здалеку, м'яч влучив у п'яту Маркосу Антоніо і залетів у кут воріт.

Ще через сім хвилин "гірники"довели рахунок до великого - Алан Патрік в дотик завдав прицільного удару з-за меж штрафного.

"Динамо" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Мораєс, 34, Маркос Антоніо, 65, Алан Патрік, 72

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Андрієвський, Буяльський, Родрігес (Русин, 70), Циганков, Вербич (де Пена, 62)

"Шахтар": Трубін, Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко (Сіпріано, 50), Степаненко, Маркос Антоніо (Коваленко, 69), Тете, Марлос( Алан Патрік, 70), Тайсон (Соломон, 52), Мораес (Фернандо, 70)

Попередження: Андрієвський, Вербич - Тете, Марлос, Маркос Антоніо

Вилучення: Сидорчук, 45+2

"Динамо" - "Шахтар": підсумки матчу

"Динамо" зазнало першої поразки в поточному сезоні УПЛ.

"Шахтар "набрав 19 очок і впритул підібрався до "Динамо", яке зберігає лідерство в УПЛ, маючи в активі 20 очок.

"Шахтар" здобув 25-ту перемогу над "Динамо" в рамках чемпіонатів України. У "Динамо" - 24 перемоги, ще 17 матчів завершилися внічию.

"Динамо" і "Шахтар" зустрічалися вдруге в цьому сезоні. Раніше команда Луческу здобула перемогу в битві за Суперкубок України (3:1).

У 10-му турі "Шахтар" 21 листопада прийматиме "Олександрію", а "Динамо" в цей же день зіграє на виїзді з "Інгульцем".

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Автор: Антон Дудар