"Львів" з приходом нового тренера стрімко набирає обертів, а "Минай" на порозі вильоту в Першу лігу.

У матчі 24-го туру Української Прем'єр-Ліги "Маріуполь" нарешті зіграв на своєму полі. Команда Остапа Маркевича приймала "Львів".

Попри те, що азовці першими відкрили рахунок, львів'яни все одно швидко відновили статус-кво. На перерву пішли відпочивати за рахунку 1:1, але вже в компенсований арбітром час, на 91-й хвилині, клуб з західної України вирвав звитягу й 3 очки в скарбничку.

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В останніх 5-ти зустрічах у "Львова" 4 перемоги й одна нічия. Хоча на момент приходу Анатолія Безсмертного колектив плівся у зоні вильоту. Звідси випливає, що позитивний ефект зміна наставника однозначно принесла.

"Маріуполь" - "Львів" - 1:2

Голи: Топалов, 31 - Семенів, 33, Махмутович, 91

"Маріуполь": Кудрик, Драмбаєв (Стасюк, 46), Биков (Мампассі, 75), Сагуткін, Кірюханцев, Мишньов, Танковський (Чех, 55), Топалов, Горбунов (Очеретько, 46), Бондаренко (Меліченко, 73), Кулаков

"Львів": Ільющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько (Крушинський, 89), Чир'як (Сабіно, 89), Альваро (Нич, 63), Семенів (Казлаускас, 70), Ренан (Брікнер, 63)

В матчі, який йшов паралельно, "Зоря" очікувано дотисла останню команду чемпіонату - "Минай". На 81-й хвилині Владислав Кочергін поцілив у ворота Андрія Поповича. Артем Мілевський провів всю гру на лаві запасних.

"Зоря" - "Минай" - 1:0

Голи: Кочергін, 81

"Зоря": Мацапура, Жуніньо, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кочергін, Юрченко, Кабаєв (Іванісеня, 78), Гладкий, Сайядманеш (Шахаб, 83).

"Минай": Попович, Малепе, Матіч, Лопирьонок, Маємбе, Ткачук, Петрусенко, Багайоко, Хахльов (Книш, 79), Пиняшко (Бойко, 57), Ахмедзаде (Огбонная, 46).

Українська Прем'єр-ліга: 24-й тур

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Автор: Артем Будрін