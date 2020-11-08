Матч у Запоріжжі завершився без забитих голів.

9-й тур української Прем'єр-Ліги закривав матч у Запоріжжі між "Зорею" і "Ворсклою".

Зустріч завершилася внічию - 0:0.

Обидві команди догравали матч вдесятьох - на 59-й хвилині червону картку за грубий фол отримав Дмитро Хомченовський, а через десять хвилин арбітр показав другий "гірчичник" Павлу Ребенку.

"Зоря" після цього туру набрала 11 очок і займає 9-е місце в УПЛ. У "Ворскли" - 16 очок і третій рядок.

"Зоря" - "Ворскла" - 0:0

"Зоря": Шевченко, Фаворов, Абу-Ханна, Руфаті, Кочергін, Іванісеня, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв (Назаріна, 63), Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77)

"Ворскла": Різник, Якубу, Кане, Чеснаков, Ндіайє, Щербак (Ребенок, 46), Скляр, Пердута, Пуцлін, Яворський (Васін, 85), Степанюк (Кравчук, 76)

Попередження: Юрченко, Кабаєв, Ребенок, Пердута, Кравчук

Вилучення: Хомченовський, 59, Ребенок, 69

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

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Автор: Антон Дудар