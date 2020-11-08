9-й тур української Прем'єр-Ліги закривав матч у Запоріжжі між "Зорею" і "Ворсклою".
Зустріч завершилася внічию - 0:0.
Обидві команди догравали матч вдесятьох - на 59-й хвилині червону картку за грубий фол отримав Дмитро Хомченовський, а через десять хвилин арбітр показав другий "гірчичник" Павлу Ребенку.
"Зоря" після цього туру набрала 11 очок і займає 9-е місце в УПЛ. У "Ворскли" - 16 очок і третій рядок.
"Зоря" - "Ворскла" - 0:0
"Зоря": Шевченко, Фаворов, Абу-Ханна, Руфаті, Кочергін, Іванісеня, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв (Назаріна, 63), Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77)
"Ворскла": Різник, Якубу, Кане, Чеснаков, Ндіайє, Щербак (Ребенок, 46), Скляр, Пердута, Пуцлін, Яворський (Васін, 85), Степанюк (Кравчук, 76)
Попередження: Юрченко, Кабаєв, Ребенок, Пердута, Кравчук
Вилучення: Хомченовський, 59, Ребенок, 69
Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур
- У стартовому матчі туру "Колос" обіграв "Дніпро-1", а після матчу між головним тренером дніпрян і футболістом "Колоса" стався конфлікт.
- В іншому матчі "Олімпік" зіграв внічию з "Маріуполем" в результативному поєдинку.
- "Олександрія" завдяки голу з пенальті обіграла аутсайдера УПЛ і закріпилася в топ-10.
- "Десна" здобула мінімальну перемогу у матчі проти "Миная", а "Рух" і "Інгулець" зіграли внічию.
- У центральному матчі туру "Шахтар" розгромив "Динамо".
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